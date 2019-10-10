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В России усложнят экзамен на получение водительских прав

Ученики российских автошкол должны ездить не только по определенным заранее маршрутам, но и принимать участие в реальном движении по дорогам города. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД Роман Мишуров.

«Он получил водительское удостоверение и выехал на трассу, всё, он не может ни обогнать, ни ездить на скорости 80 или 90 км/ч. Он на такой скорости никогда не ездил, а уже с водительским удостоверением. Проезжает перекресток и не понимает, кто кому уступает. Мы говорим, что хватит заучивать маршруты и площадку, давайте их в реальное дорожное движение поместим», - пояснил Роман Мишуров.

В планах ведомства упразднить систему подготовки водителей на строго определенных маршрутах. Вместо них будут определены районы, где и будет проходить сдача экзамена по вождению в условиях города. По словам Романа Мишурова, нововведение заработает в октябре 2020 года, пишут «Известия».