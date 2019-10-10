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АвтоМир / За рулём

Псковским автомобилистам напомнили об изменениях в федеральном законодательстве

17.10.2019 21:44|ПсковКомментариев: 0

ГИБДД УМВД России по Пскову напомнила автомобилистам об изменениях в федеральном законодательстве. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, c 1 ноября 2019 года вступает в силу федеральный закон № 216-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (от 26 июля)

«Согласно внесенным изменениям, статья 11.23 «Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей» Кодекса изложена в новой редакции, согласно которой введена ответственность юридических лиц автопредприятий», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что федеральным законом №386-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» (от 30 октября 2018 года) внесены изменения в статью 20 федерального закона от 10 декабря 1995 года. «О безопасности дорожного движения» в части установления обязанностей физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, полной массой более 3500 килограммов, и автобусов, -  оснащать транспортные средства устройствами контроля за режимами труда и отдыха водителями и соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха, установленные Правилами дорожного движения, утвержденными правительством Российской Федерации.

Теги: #умвд россии по псковской области #закон #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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