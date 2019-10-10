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Пьяных водителей-рецидивистов задержали полицейские в Пскове и Порхове

Сотрудниками Госавтоинспекции Псковского региона установлены несколько водителей, повторно управлявших транспортом в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Так, 19 октября у дома 14 по улице Юбилейной в Пскове инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Джетта». Авто управлял местный житель, 1985 года рождения. Установлено, что мужчина управлял транспортом в состоянии опьянения, а ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Еще одного нетрезвого водителя задержали сотрудники ОМВД России по Порховскому району. Ночью 19 октября внимание дорожных полицейских привлек мопед «Альфа» без номеров государственной регистрации, двигающийся по проспекту Ленина в Порхове. В ходе проверки выяснилось, что водитель, 23-летний молодой человек, повторно управлял транспортом «под градусом».

По данным фактам полицией проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.