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Суд отказался заблокировать BlaBlaCar в России

Арбитражный суд Москвы отклонил иск астраханской компании-перевозчика «Транс-Лайн», добивающейся блокировки сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar, сообщает РИА Новости.

Представители «Транс-Лайн» требовали признать информацию, размещенную на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещенной к распространению на территории России. Как отметил истец, перевозчик из-за работы BlaBlaCar в их регионе несет убытки и лишается пассажиропотока.

По задумке заявителей, после удовлетворения иска они бы добивались полной блокировки этого и других подобных приложений в России — по аналогии с мессенджером Telegram.

Ответчики и представитель Роскомнадзора, в свою очередь, попросили заявление отклонить, так как запрещенных сведений в приложении или на сайте BlaBlaCar не обнаружилось.

Компания «Транс Лайн» уже обращалась в другие суды с аналогичными заявлениями, но безуспешно: Краснодарский краевой суд, Таганский районный суд столицы и вышестоящие инстанции отказались удовлетворять требования перевозчика.

BlaBlaCar — крупнейший в мире карпулинговый сервис, компания основана в 2006 году во Франции.

В России BlaBlaCar появился в 2014 году. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу для регулярных автобусных перевозчиков.