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Погоня за великолукским автолюбителем без прав привела к ДТП. ВИДЕО

В Великих Луках 16 октября утром у дома № 83 по проспекту Гагарина для проверки документов был остановлен автомобиль «Nissan».

Видео из группы ВКонтакте «Инцидент Псков»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в ходе проверки установлено, что ранее водитель автомобиля, молодой человек 1992 года, был привлечен к ответственности по статье 12.8 ч 1 КоАП РФ. Также у молодого человека отсутствует водительское удостоверение категории «В», и он не имеет права управлять легковыми транспортными средствами.

Водитель отказался подчиниться законным требованиям сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться в сторону проспекта Гагарина.На преследование служебным транспортом с включенным спецсигналом и на требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал, а также создавал угрозу жизни и здоровью граждан - пытаясь скрыться, молодой человек неоднократно нарушал Правила дорожного движения: двигался по тротуарам и пешеходным зонам, он сбил железные ограждения и декоративные элементы на проспекте Гагарина.

Во время преследования водитель «Nissan» совершил столкновение с иномаркой «SsangYong» и покинул место ДТП. В результате погони водителю удалось скрыться, однако сотрудниками ГИБДД установлена его личность, место проживания и данные транспорта. Ведется розыск автолюбителя, после чего он будет привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП, управление транспортом без необходимой категории прав, за невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке автомобиля, а также за движение транспорта по пешеходному переходу.