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Опочанку привлекут к ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

Сотрудниками ДПС ГИБДД в ходе проводимых мероприятий в Опочке установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 22 октября около 12 часов на улице Механизаторов в Опочке полицейские остановили для проверки автомобиль «Ока». Выяснилось, что легковушкой управляла жительница Опочецкого района, 1974 года рождения, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.