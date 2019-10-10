АвтоМир / За рулём

Российские автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Средний платеж российских автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) увеличился за год с 496 до 531 рубля, следует из результатов исследования сервиса «Яндекс.Деньги».

Как передает РБК,«Яндекс» проанализировал онлайн-платежи пользователей приложений «Яндекс. Касса» и «Яндекс. Деньги» с января по октябрь 2018 и 2019 годов. В рейтинге городов по среднему чеку учитывались данные только по миллионникам. Показатели по среднему чеку по России считались по платежам во всех населенных пунктах без ограничений. В тройке городов с самыми большими средними штрафами оказались Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль).

Меньше всего за нарушения платят в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля). Суммы штрафов у жителей этих городов меньше, потому что они пользуются 50-процентной скидкой в первые 20 дней после фиксации нарушения, предполагают в «Яндексе».

Кроме того, как следует из результатов исследования, за год на 22% вырос и средний чек на товары для автомобилей и услуги для водителей. Так, за бензин россияне платили в среднем 819 рублей. Больше всего (1204 рубля) за него отдавали жители Омска. На втором месте оказалась Пермь: здесь средний чек составил 1196 рублей. Третью строчку заняла Москва со средним чеком 1129 рублей. В Волгограде в свою очередь автовладельцы заправляются на 622 рубля, и это наименьший показатель.

За техобслуживание и ремонт автомобилей россияне платят в среднем по 4270 рублей. Жители Ростова-на-Дону отдают за эти услуги самую большую сумму — 5228 рублей. В Воронеже за ремонт в среднем платят 4342 рубля, в Казани — 3961 рубль. Дешевле всего пройти техосмотр или сделать ремонт — в Нижнем Новгороде: в среднем это обойдется в 640 рублей.

Средний платеж водителей за запчасти и аксессуары для авто составил 1632 рубля. Больше всего на эти товары тратят в Санкт-Петербурге (3709 руб.), второе место досталось Омску (2505 рублей), третье — Москве (2194 рубля). Меньше всех платят жители Красноярска: им автозапчасти обходятся в среднем в 807 рублей.

За услуги шиномонтажа и автомойки россияне по итогам года тратят 940 рублей. Первое место среди городов с самыми большими средними чеками заняла Пермь (2117 рублей), второе — у Ростова-на-Дону (2042 рубля), третье — у Казани (2041 рубль). Среди городов с самыми маленькими платежами в этой категории лидирует Воронеж — всего 312 рублей.