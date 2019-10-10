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В Великих Луках сотрудники вневедомственной охран задержали нетрезвого водителя

4 ноября около 22:50 наряд группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2115, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

После остановки транспортного средства, росгвардейцы установили, что за рулём находился 42-летний местный житель, с признаками алкогольного опьянения.

Выяснилось, что в 2018 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительского удостоверения. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.