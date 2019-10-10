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В Псковской области выявлено несколько нетрезвых водителей

В Пскове, Великих Луках и в ряде районов области дорожной полицией выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре утром 7 ноября у дома по улице Яна Фабрициуса полицейские остановили для проверки «Мерседес-Бенц». Выяснилось, что иномаркой управляла псковичка, 1979 года рождения, с признаками алкогольного опьянения.

В Великих Луках вечером 4 ноября на проспекте Октябрьском стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ-21150». За рулем легковушки находился нетрезвый 42-летний житель Тверской области. В этот же день утром в городе на Ловати по площади Калинина на «Шевроле» следовал 37-летний местный житель, у которого также имелись признаки алкогольного опьянения. Однако, от медицинского освидетельствования он отказался.

Водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, 6 и 7 ноября выявлены дорожными полицейскими также в городе Новосокольники и в Дедовичском районе. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.