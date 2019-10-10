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В Пскове водителя «Форда» будут судить за попытку подкупить сотрудника ГИБДД

Прокурором Пскова 7 ноября утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении псковича, который совершил покушение на дачу взятки сотруднику областного ГИБДД.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе доследственной проверки установлено, что 17 октября около 21.30 инспектор ГИБДД, действующий в рамках своих должностных полномочий, находясь вблизи дома №3а по Ленинградскому шоссе остановил автомобиль «Форд», водитель которого осуществил кратковременный выезд на полосу встречного движения.

Как оказалось, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. С целью избежания административной ответственности водитель предложил сотруднику ГИБДД денежные средства в размере 54 тыс рублей, которые оставил в его служебном автомобиле. Однако свой преступный умысел пскович не смог довести до конца, так как сотрудник ГИБДД отказался от получения взятки, а пскович за незаконные действия был задержан на месте совершения преступления следственно-оперативной группой.

Санкция ч.3 ст.30 - ч.3 ст.291 УК РФ, - покушение на дачу взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.