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В России планируют ввести систему поощрения аккуратных водителей

Уже следующем году в России в тестовом режиме может начать работу система поощрений для аккуратных водителей. Ее намерены обсудить в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщил в ходе встречи с делегатами съезда «Деловой России» вице-премьер Максим Акимов, пишет «Российская газета».

Он заявил, что для стимулирования водителей к аккуратной езде «можно разработать систему поощрений». «Главная задача для нас - стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе онлайн-контролем за транспортным средством, в том числе поощрением правильного поведения водителя», - подчеркнул вице-премьер.

Также Акимов выразил уверенность, что в будущем система поощрений, в том числе и по страхованию, будет полностью перестроена.

«Я просто уверен, что мы полностью со временем перестроим систему поощрения, систему бонусов по страхованию, дополнительных бонусов, например, за аккуратное вождение, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы… Потому что если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом. Ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Это надо поощрять, но для этого нам надо видеть транспортное средство», - поделился Максим Акимов.

Отметим, что до сих пор единственный способ поощрения аккуратного вождения применялся только при страховании КАСКО. При использовании телематических устройств, страховщики устанавливают характер вождения того или иного клиента и делают ему скидку на полис. Сейчас у некоторых компаний скидка достигает 30%.

Планируется распространить возможность применения телематики и в ОСАГО. Соответствующий законопроект ожидает слушаний в Госдуме. Он предполагает, что водители могут устанавливать такие устройства на свои автомобили, и если он водит аккуратно, не совершает резких маневров, поворотов и торможений, то сможет рассчитывать на скидку от страховщика на полис ОСАГО. Установка таких приборов - дело сугубо добровольное. Поэтому если у водителя нет такого устройства, то цена на полис для него не вырастет. Понятно, что устанавливать телематику будет совершенно невыгодно и не интересно тем, кто привык ездить резко.