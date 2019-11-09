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В Госдуме предложили ввести залог за езду в пьяном виде

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил ввести залог за езду в пьяном виде, передает Интерфакс.

По его словам, законопроект был подготовлен Министерством юстиции.

«Мы почти приняли этот закон, но решили все-таки подстраховаться по поводу того, как будут циркулировать деньги», — добавил он.

Сейчас за езду в пьяном виде водителей штрафуют на 30 тыс. рублей и лишают их прав на 1,5–2 года. Согласно законопроекту, после задержания автомобиля при таком нарушении предлагается возвращать машину «хоть в этот же день», но за сумму, равную сумме штрафа.

«Если его (автомобилиста. — Ред.) за пьяную езду просто лишили прав, он со своего кармана ничего не выложил, то это будет его вполне стимулировать на следующую такую поездку», — добавил Лысаков.