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В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС

Объем оборотных штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на российских АЗС резко вырос. За девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте.

Штрафовать заправки за торговлю горючим, не соответствующим требованиям техрегламента, начали в конце января 2018 года. Средняя сумма взыскания составляет 580 тыс. рублей, максимальный штраф в первом полугодии 2019-го превысил 2 млн рублей.

Всего за III квартал взыскали 24,6 млн рублей и еще 22,4 млн за первые два. Общая сумма сопоставима с объемом штрафов за весь прошлый год (50 млн).

В Росстандарте пояснили, что увеличение количества штрафов в конце лета и начале осени связано с накопительным эффектом и более эффективными точечными проверками организаций-нарушителей.

В Минпромторге отметили, что уже зафиксировали эффект от внедрения оборотных штрафов. Общая доля фальсифицированного и некачественного горючего снизилась.