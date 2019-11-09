Россияне стали меньше лихачить на дорогах, следует из опроса аналитического центра «Авито Авто», пишут «Известия».
Число тех, кто предпочитает агрессивный, скоростной стиль вождения, за год резко снизилось (с 19% до 4%). В 2019 году тех, кто предпочитают ездить медленно и спокойно, напротив, резко стало больше — с 6% до 20%.
Большинство опрошенных (61%) отметили, что их основной стиль поведения за рулем — «умеренный». В прошлом году таких насчитывалось 70%.
Год назад 19% водителей оказались сторонниками агрессивного поведения на дороге, теперь любителей гонять и подрезать, согласно опросу, всего 4%.
«По последним данным, у 15% из опрошенных стиль вождения зависит от настроения», - говорится в релизе, поступившем в «Известия».
В 2018 году женщины-водители выбирали умеренный и медленный стили вождения чаще мужчин, а агрессивный - наоборот. В 2019 году ситуация изменилась - 66% мужчин выбрали умеренный стиль против 55% женщин.