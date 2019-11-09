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Россияне стали меньше лихачить на дорогах

Россияне стали меньше лихачить на дорогах, следует из опроса аналитического центра «Авито Авто», пишут «Известия».

Число тех, кто предпочитает агрессивный, скоростной стиль вождения, за год резко снизилось (с 19% до 4%). В 2019 году тех, кто предпочитают ездить медленно и спокойно, напротив, резко стало больше — с 6% до 20%.

Большинство опрошенных (61%) отметили, что их основной стиль поведения за рулем — «умеренный». В прошлом году таких насчитывалось 70%.

Год назад 19% водителей оказались сторонниками агрессивного поведения на дороге, теперь любителей гонять и подрезать, согласно опросу, всего 4%.

«По последним данным, у 15% из опрошенных стиль вождения зависит от настроения», - говорится в релизе, поступившем в «Известия».

В 2018 году женщины-водители выбирали умеренный и медленный стили вождения чаще мужчин, а агрессивный - наоборот. В 2019 году ситуация изменилась - 66% мужчин выбрали умеренный стиль против 55% женщин.