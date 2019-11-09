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Единственный в России Rolls Royce Silver Spur был найден в псковском сарае и продан за 300 тысяч рублей

Единственный в России лимузин Rolls Royce Silver Spur был обнаружен в Псковской области и продан за 300 тысяч рублей. Об этом стало известно из видео, опубликованного на youtube московским видеоблогером Евгением Дубровским. Вместе с друзьями он реализует проект «Операция Феррари»: с 1 апреля 2019 года они собирают деньги на покупку автомобиля Ferrari. В начале проекта они скинулись по 50 тысяч рублей. Благодаря покупке автомобилей и их перепродаже по более высокой цене им удалось за это время скопить более 1 млн рублей.

Случайно Евгений Дубровский узнал о том, что в Псковской области выставлен на продажу Rolls Royce Silver Spur, причем, всего за 300 тысяч рублей. Такая баснословно низкая цена повергла его в изумление, и он решил приехать и лично убедиться, что это не фейк. Причем, для одного из приятелей - Григория, который, собственно, и купил автомобиль - до последнего времени его марка оставалась сюрпризом.

Когда они приехали на место, продавец сообщил, что привез Rolls Royce из Англии в 2005 году. Время простоя лимузина - 14 лет, из них 3,5 года он находился в сарае. Двигатель не заводился два года. Причем, это не переделка, а настоящий Rolls Royce.

Григорий так обрадовался, увидев машину, что расплатился с продавцом, не убедившись в ее технических характеристиках и наличии двигателя. От радости он бросился на продавца с обнимашками, а потом уже насладился внешним обликом и внутренним убранством лимузина.

Как сказал владелец авто, он - единственный в России.

Обычная цена таких автомобилей - от 5 до 13 млн рублей.