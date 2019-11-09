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АвтоМир / За рулём

Уголовное дело возбудили псковские таможенники по факту уклонения от уплаты таможенных платежей

14.11.2019 17:03|ПсковКомментариев: 0

Псковские таможенники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере) в отношении лица, причастного к незаконному перемещению на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) трех транспортных средств.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, гражданин ввез на таможенную территорию ЕАЭС через таможенный пост МАПП Бурачки Псковской таможни три иностранных транспортных средства международной перевозки. Седельные тягачи с полуприцепами различных годов выпуска ввезены без уплаты соответствующих таможенных платежей. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по данному уголовному делу составила 3 млн 984 тыс. рублей.

Для установления мест фактического нахождения временно ввезенных иностранных транспортных средств, информация о вывозе которых с таможенной территории ЕАЭС отсутствует, должностными лицами таможни и УГИБДД УМВД России по Псковской области на территории области постоянно проводятся профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с распоряжением, пользованием и управлением транспортными средствами, зарегистрированными в иностранных государствах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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