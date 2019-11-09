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В Великих Луках выявлены нетрезвые водители

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Великих Луках ночью 13 ноября у дома по улице Матвея Кузьмина полицейские остановили автомобиль «Форд Мондео». Выяснилось, что иномаркой управлял местный житель, 1982 года рождения, который был в нетрезвом виде.

А утром 13 ноября здесь же в Великих Луках по проспекту Гагарина на автомашине ВАЗ-2108 следовал 23-летний горожанин, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.