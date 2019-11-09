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В Пскове снова изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда и Школьной

В Пскове снова изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда и Школьной. Такое решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения 15 ноября.

Ранее на этом перекрестке была введена третья фаза работы светофора, когда движение разрешено только пешеходам. Изменение тогда инициировала Госавтоинспекция. В результате на перекрестке стали собираться пробки.

В связи с обращениями жителей комиссии предложили вернуться к старому режиму работы светофора. От ГИБДД поступило предложение внести коррективы в существующую схему: уменьшить на 5 секунд циклы работы зеленого сигнала светофора для пешеходов и для транспорта на улице Школьной. Это предложение нашло поддержку.