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На участке улицы Красноармейская набережная ограничат скоростной режим

На участке улицы Красноармейская набережная в Пскове, от церкви Климента до улицы Красноармейской, ограничат скоростной режим. Такое решение 15 ноября приняли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«По тому участку гуляют семьи с детьми. Тротуара там нет, поэтому есть предложение ограничить там скоростной режим», - отметил начальник отдела по транспорту и связи УГХ администрации Пскова Евгений Зинкевич.

Большинство членов комиссии согласились с предложением и решили ограничить на участке скорость движения транспорта.