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На улицах псковского микрорайона Соколицы ограничат скорость движения транспорта

На участках улиц Освободителей, Шереметевой и Балтийской в псковском микрорайоне Соколицы ограничат скорость движения транспорта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к такому выводу 15 ноября пришло большинство членов городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД).

«Чтобы ограничить скорость движения в микрорайоне, ко мне обратился его житель, - взял слово депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. - Было предложение повесить знаки ограничения, которые бы снизили максимальную скорость транспорта до 20 километров в час. Улицы там -достаточно узкие, и люди надеются, что такая мера положительно повлияет на обеспечение безопасности пешеходов».

Местный житель, который обратился к Григорию Стороненкову, Александр Егоров тоже присутствовал на заседании комиссии и высказался: «По этим улицам бегает много детей, там много муниципальных сооружений и ездят грузовики. Кроме того, отсутствует освещение, необходимое для обеспечения безопасности при движении пешком».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков согласился, что вопрос с освещением необходимо проработать. Однако такое предложение ограничения скорости не поддержал: «Максимальная скорость 20 километров в час устанавливается в жилых зонах. А обозначенные улицы - улицы общегородского значения, не могут являться жилой зоной. Считаю, что это незаконно и нецелесообразно. Для этого нет оснований».

Некоторые члены комиссии дополнили, что, по закону, необходимо снизить максимальную скорость сначала до 40 километров в час, а лишь потом - до 20.

Так, большинство собравшихся проголосовало за вариант: снизить максимальную скорость на участках обозначенных улиц до 40 километров в час.