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Депутат предложил усилить наказание за использование гаджетов за рулем

Использование мобильных телефонов за рулем не главная причина смертельных ДТП в России, однако ответственность водителей за использование за рулем гаджетов необходимо усилить, считает первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее спецпосланник ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт высказал мнение, что основными причинами высокой смертности на дорогах в России являются изъяны в образовании водителей, езда в нетрезвом виде, использование телефона за рулем и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

По словам Лысакова, около 23 процентов ДТП в России происходит из-за состояния дорог, на аварии по вине пьяных водителей приходится примерно шесть-семь процентов случаев и примерно две трети — из-за личностного фактора: нарушений правил дорожного движения. Поэтому, считает депутат, «акцент, который делает спецпосланник ООН, не соответствует действительности».

При этом Лысаков отметил, что проблема использования телефона за рулём существует. В настоящее время за использование гаджетов во время движения штрафуют на 1,5 тысячи рублей, однако такое наказание «абсолютно никого не стимулирует», считает парламентарий.

«Телефон — это прибор, с помощью которого люди не только разговаривают, но и делают фотографии, смотрят их, отсылают сообщения, заходят в соцсети. Все эти манипуляции абсолютно опасны для дорожного движения, а многие водители делают их на ходу», — заметил Вячеслав Лысаков.

Поэтому, считает он, в правилах дорожного движения необходимо предусмотреть более высокие штрафы за использование гаджетов. Такие поправки должно подготовить Министерство внутренних дел.

«Мы эту тему с Госавтоинспекцией обязательно актуализируем. Я думаю что мы с правительством друг друга поймем», — резюмировал Лысаков.