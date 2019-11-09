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Сотрудники печорского ОГИБДД напомнили участникам дорожного движения о требованиях безопасности

В Печорах на улице Псковское шоссе инспекторы ОГИБДД МО МВД России «Печорский» в рамках профилактической акции «Сохрани себе жизнь – засветись!» обращали внимание пешеходов на необходимость строгого соблюдения правил безопасного перехода проезжей части, проверяли наличие световозвращателей, вручали памятки и сделанные своими руками световозвращатели. А водителям транспортных средств рекомендовали выбирать такую скорость движения, которая позволит вовремя остановиться перед пешеходным переходом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, цель данной акции - привлечение внимания граждан к проблеме безопасности пешеходов на дорогах в темное время суток и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными при переходе дороги и напоминает, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.