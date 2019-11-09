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В Пскове, Пушкинских Горах и Себежском районе полиция задержала нетрезвых водителей

В Пскове, Пушкинских Горах и Себежском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 16 ноября около 4 часов утра в областном центре на Октябрьском проспекте полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21093». За рулем машины находился 25-летний нетрезвый пскович.

В Себежском районе вечером 15 ноября на трассе Москва – Балтия дорожные полицейские остановили автомашину «Фольксваген Пассат». Выяснилось, что иномаркой управлял житель Себежского района, 1993 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в поселке Пушкинские Горы около 15 часов 17 ноября по улице Пушкинской на легковушке «ВАЗ-21099» следовал 33-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.