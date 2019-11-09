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АвтоМир / За рулём

В ГИБДД объясняют высокую смертность на дорогах в РФ их протяженностью и размерами страны

18.11.2019 14:33|ПсковКомментариев: 0

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников считает хорошими достижения российских властей в борьбе со смертностью на дорогах, однако полагает, что проблемы, озвученные спецпосланником ООН по безопасности дорожного движения, по-прежнему актуальны, пишет «Интерфакс».

«В первую очередь хотелось бы сказать, что мы очень активно находимся на площадке Организации объединенных наций, участвуем, очень плотно работаем со спецпосланником (генсека ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом - ред.)»,- сказал Черников в понедельник, комментируя высказывания Тодта о сохраняющейся высокой смертности на дорогах РФ.

Глава ГИБДД РФ отметил, с 2009 года удалось снизить смертность на дорогах в два раза.

В то же время, подчеркнул Черников: «Мы реально понимаем, что у нас очень большая протяженность дорог, более полутора миллионов километров». «Конечно же, Российскую Федерацию очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь и протяженность автодорог», - добавил он.

Глава ГИБДД отметил, что озвученные Тодтом проблемы, такие как отвлечение водителей на смартфоны, управление в нетрезвом виде, изъяны в образовании водителей «существуют во всех странах Европы».

Ранее в СМИ появился комментарий Тодта, который заявил, что к высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

Тодт добавил, что Россия «всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности».

Источник: Псковская Лента Новостей
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