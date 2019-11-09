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В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения. Об этом 18 ноября заявил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников, выступая форуме «Я выбираю ЮИД» (Юный инспектор движения), пишут «Известия».

«Очень много суждений «за» и «против», 17 лет ребенку, в принципе, возможно сдать на право управления экзамен. Но получать водительское удостоверение он имеет право в 18 лет... Это обсуждение продолжается. Ребятишки, конечно же, поддерживают, чтоб в 17 лет они все-таки получали право управления… Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение», — приводит его слова «РИА Новости».

Предполагается, что ребенок должен изучать правила дорожного движения не три месяца, а гораздо дольше. До 14 лет — в движении ЮИД, а после — в юношеских автомобильных школах.

Концепция развития ЮИД подразумевает создание 41 тыс. отрядов юных инспекторов, а количество несовершеннолетних, вовлеченных в движение, достигнет 500 тыс. человек.