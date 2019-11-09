АвтоМир / За рулём

В Псковской области провели мероприятия в рамках Дня памяти жертв ДТП

Ежегодно сотрудники Госавтоинспекции Псковской области в третье воскресения ноября чтят память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей к прискорбному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около ста тысяч получают травмы различной степени тяжести.

В текущем году на дорогах области произошло 736 аварий, в которых 982 человека получили ранения различной степени тяжести и 72 человека погибли, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Госавтоинспекции.

В преддверии данной даты сотрудники Госавтоинспекции провели памятные мероприятия. Так, на территории Пскова и Великих Лук автоинспекторы приняли участие в акции «Подари жизнь», в рамках которой организовали сдачу донорской крови для всех нуждающихся.

В Невельском районе сотрудники ГИБДД совместно с отрядом ЮИД района и представителями такси «Вояж» обратились ко всем жителям и гостям района о неукоснительном соблюдении ПДД. В своих обращениях они также попросили всех участников дорожного движения уважительно относится друг к другу, потому что в наших руках сократить количество дорожных аварий.

В Новосокольниках автоинспектора совместно с учащимися средней школы г. Новосокольники и представителями ДК им. Воровского провели акцию «Живая стена», в ходе которой ребята привлекали внимание водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения, призывами не превышать скорость, пристегиваться и пропускать пешеходов. В руках они держали плакаты с данными о числе ДТП произошедших в Псковской области и количестве пострадавших в этих ДТП.

В Пскове сотрудники ГИБДД совместно с учащимися МБОУ «МПЛ № 8» организовали акцию «Свеча памяти». Ребята выстроились в форме свечи, с помощью фонариков «зажгли свечу» и почтили память всех погибших на дорогах нашей области. Также в преддверии данной даты была организована выставка подделок, в которой приняли участие младшие школьники.

День памяти жертв ДТП призван привлечь внимание участников дорожного движения к печальной статистике погибших на дорогах и призвать беречь самое ценное и дорогое – жизнь.