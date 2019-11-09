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В Великих Луках водителя ВАЗа задержали после погони со стрельбой

В Великих Луках сотрудники ДПС задержали водителя, который не подчинился их законному требованию об остановке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в городе на Ловати 18 ноября около 23 часов у дома по улице Тимирязева экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-2107», который на большой скорости пересек перекресток. Водитель «семерки» на требования полицейских остановиться не реагировал и попытался скрыться. При этом он грубо нарушал Правила дорожного движения и создавал реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих.

В ходе преследования уже за пределами Великих Лук стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие для остановки транспортного средства. В результате, после произведенных выстрелов преследуемая автомашина получила повреждение колеса. Ее остановили в деревне Заболотье Новосокольнического района.

За рулем легковушки находился житель города Новосокольники, 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый. Признаков алкогольного опьянения у него выявлено не было. Однако, выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения.

В настоящее время в отношении данного гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 статьи 12.25. «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и ч.1 статьи 12.7. «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» КоАП Российской Федерации.