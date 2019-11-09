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В погоню со стрельбой вылилось задержание автомобиля в Пскове

В Пскове дорожные полицейские применили табельное оружие для остановки транспортного средства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в Пскове 17 ноября около 16.15 нарядом ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову у дома №26В по Ленинградскому шоссе была замечена автомашина «ВАЗ-21053», водитель которой проигнорировал законные требования сотрудников патрульного экипажа специализированной роты ГИБДД УМВД России по Псковской области об остановке транспортного средства и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС ГИБДД города Пскова на патрульной автомашине организовали преследование автомобиля правонарушителя. На неоднократные требования об остановке, подаваемые с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства, водитель не реагировал.

Водитель автомашины «ВАЗ-21053» двигался на высокой скорости, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения, в том числе пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и находившихся на дворовой территории на улицах Харченко и Лесной.

На улице Лесной инспекторами ДПС в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона № 3 от 07.02.2011 г. «О полиции» было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства путем его повреждения. Инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел, а также выстрелы в заднее правое колесо «ВАЗа». В результате, у дома №1а по улице Лесной данная автомашина была остановлена. Водителем оказался молодой человек, 1998 года рождения. Он пояснил, что без разрешения взял это транспортное средство у законного владельца. Документов на машину не имел.

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В отношении этого гражданина инспекторами ДПС возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности), частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство).

На место происшествия для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по Псковскому району