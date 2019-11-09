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Пьяного тракториста задержали полицейские в Невеле

В ходе проводимых мероприятий в Пскове и Невеле дорожными полицейскими установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, в областном центре 19 ноября около 16 часов у дома по улице Чудской стражи порядка остановили для проверки автомобиль «ВАЗ», которым управлял нетрезвый 35-летний пскович.

А в городе Невеле 19 ноября около 13 часов по улице Пушкина на тракторе «МТЗ-82» ехал житель Невельского района, 1974 года рождения. Его остановили полицейские. Выяснилось, что тракторист находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам полицией проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.