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Полицейские поймали бежаницких угонщиков по «горячим следам»

Сотрудниками полиции задержаны лица, подозреваемые в неправомерном завладении транспортным средством, а также в попытках угона автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, по версии следствия, в поселке Бежаницы ночью 20 ноября двое безработных, ранее судимых жителей Бежаницкого района 1993 и 1994 годов рождения после совместного распития спиртного захотели съездить к своему знакомому в деревню Тур-Холмы. И для этого решили воспользоваться чьим-нибудь транспортным средством.

На улице Дружбы в поселке Бежаницы они подошли к автомашине «ВАЗ-2104», разбили кирпичом стекло и попробовали завести двигатель, но это им не удалось. Тогда приятели попытались завести другую стоявшую здесь легковушку – «ВАЗ-21013». Однако, и тут их ждала неудача. Наконец, их внимание привлек «ВАЗ-2105». Дверь автомобиля оказалась неисправной. И напарники проникли в салон, завели мотор и доехали до деревни Тур-Холмы Бежаницкого района. Тут «ВАЗ» застрял. Молодые люди бросили машину и на попутках вернулись в Бежаницы, где скрывались от полиции.

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий», получив утром 20 ноября от автовладельца сообщение об угоне, по «горячим следам» установили личности подозреваемых и задержали их. Фигуранты дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела. После завершения необходимых следственных действий угнанная «пятерка» будет возвращена владельцу.