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АвтоМир / За рулём

Скажи «права-а-а»: теперь, чтобы сесть за руль, нужно доказать, что ты - не алкоголик и не наркоман

21.11.2019 13:10|ПсковКомментариев: 2

Уже в эту пятницу, 22 ноября, заработает утвержденный приказом минздрава новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Получить медицинскую справку станет сложнее и дороже. Но эксперты не сомневаются, что водители найдут способ объехать новые суровые и, скорее всего, бесполезные нововведения, пишет «Российская газета».

Напомним, что водительская справка нужна кандидатам в водители, чтобы начать обучение, действующим водителям - чтобы получить новые права. Если водитель не попадался в нетрезвом виде за рулем и не отказывался от медосвидетельствования, то эту справку нужно брать раз в десять лет, чтобы поменять права по истечении их срока действия. И вот в стремлении не допустить к управлению автомобилями наркоманов и алкоголиков минздрав велит брать на медкомиссии на анализ мочу и кровь у всех водителей поголовно.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Мочу будут брать для определения в ней психоактивных веществ, то есть следов употребления наркотиков. А кровь - на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. То есть, если человек каждый день доходит до состояния опьянения, то анализ это покажет. Если он употребляет бокал вина за обедом, маркер этого не определит.

Раньше такие анализы брали при выявлении симптомов заболевания. Ведь согласно постановлению правительства алкоголизм - не противопоказание для управления автомобилем. Противопоказаниями считаются психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Перестраховаться, конечно, порой не вредно. Но дело в том, что анализ на CDT делается 4 часа. То есть, водителям придется как минимум два раза приходить в наркодиспансер. Сначала сдать анализы, потом получить результат и заключение нарколога.

Получить медицинскую справку станет сложнее и дороже. Водителям придется как минимум два раза приходить в наркодиспансер

Сейчас есть медкомиссии, у которых имеется обмен информацией с нарко- и психдиспансерами. Поэтому водителям для получения справки достаточно посетить их. Однако по новому порядку водителям все равно придется ездить в наркодиспансер, потому что в этих комиссиях брать анализы не будут. Ведь своих лабораторий при них нет, а анализ мочи необходимо сделать в течение 2 часов после сдачи.

И, конечно, все это сильно удорожает получение справки. CDT сейчас стоит на сайтах популярных лабораторий около 3 тысяч рублей.

И столько же анализ мочи на психоактивные вещества. Вряд ли в наркодиспансере анализ будет дешевле. То есть к 700 рублям стоимости справки придется добавить еще 6 тысяч на анализы.

Но у экспертов есть сомнения в том, что все это реально поможет не допустить до руля наркоманов. Ведь не будут ни врачи, ни санитары смотреть, как человек писает в баночку. У нас пробы на допинг подменяют, где гарантии, что человек, пришедший за справкой, сдал на анализы свою мочу?

Когда ввели электроэнцефалограмму для всех водителей, коммерческие медкомиссии выдавали ее бонусом к справке

Напомним, что с недавнего времени у нас изменился бланк водительской справки. Теперь в нем нет списка врачей, где они расписывались и ставили печати.

А поэтому купить справку в коммерческой медкомиссии без визита к наркологу стало самым простым делом. С такой сложной системой официального прохождения медицинского осмотра и при таких ценах даже самые принципиальные из водителей выстроятся в очереди в коммерческие медкомиссии.

Кстати, когда министерство здравоохранения только обязало проверяться в психдиспансерах по месту регистрации для получения водительской медсправки, эти лечебные заведения тут же ввели обязательную для всех водителей электроэнцефалограмму. Понятно, за отдельную плату и за счет кошелька водителя. Коммерческие клиники тогда, выдавая справку с пустыми графами для нарколога и психиатра, вручали также на руки энцефалограмму с описанием.

Конечно же, клиенту ее не делали. Она просто была бонусом к справке.

Все это вызвало возмущение. Поэтому правила быстро правили, и энцефалограмма осталась обязательной только для водителей грузовиков, автобусов, трамваев и троллейбусов. Для всех остальных - только при наличии симптомов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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