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В наркодиспансер Псковской области выстроились большие очереди за справками для водителей

В наркологический диспансер Псковской области выстроились большие очереди. Как сообщает Центр Деловой Информации, 21 ноября очереди активно образуются с самого утра и связаны с повышением цен на справки, необходимые для получения водительских прав.

Источник: группа «Убитые дороги Пскова» в соцсети «Вконтакте»

Напомним, ранее «Российская газета» сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает издание, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали только при условии обнаружения конкретных симптомов. Изменение правил, по данным «Российской газеты», приведет к подорожанию цен на справки.