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АвтоМир / За рулём

Введение нового порядка медосмотра для водителей отложили

21.11.2019 14:49|ПсковКомментариев: 0

Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: группа «Убитые дороги Пскова» в соцести «Вконтакте»

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких российских городах выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.

Напомним, в наркологический диспансер Псковской области также выстроились большие очереди.

Это связано с утвержденным приказом Минздрава о новом порядке обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, который должен был вступить в силу с 22 ноября.

Теги: #медицина #здравоохранение #водительское удостоверение
Источник: Псковская Лента Новостей
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