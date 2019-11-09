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В Псковской области продолжают задерживать нетрезвых водителей

В ходе проведенных мероприятий в Пскове и Великих Луках дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре ночью 22 ноября на улице Труда стражи порядка остановили для проверки автомобиль "Форд Фокус". Выяснилось, что иномаркой управляла нетрезвая 40-летняя псковичка.

А в Великих Луках ночью 21 ноября по проспекту Гагарина на автомашине «ВАЗ» следовал горожанин, 1990 года рождения. Как оказалось, он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам полицией ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.