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Житель Ленобласти приговорен к году ограничения свободы за угон автомобиля в Гдовском района

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Сланцевского района Ленинградской области. Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Гдовского района, в суде установлено, что 2 сентября, находясь в деревне Вейно Гдовского района, подсудимый после совместного распития алкогольных напитков с мужем собственницы автомобиля, сел за руль принадлежащего ей автомобиля «Нива» и направился на нем в сторону деревни Выскатка Сланцевского района. Однако в пути следования, не справившись с управлением, он совершил съезд в кювет. В результате транспортное средство получило механические повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.