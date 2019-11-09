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Псковичка повторно села за руль автомобиля в нетрезвом виде

Ночью 22 ноября на улице Труда в Пскове внимание дорожных полицейских привлек автомобиль «Форд Фокус». В ходе проверки документов выяснилось, что иномаркой управляла женщина, 1979 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у автоледи имелись признаки алкогольного опьянения, а ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Однако, это не помешало псковичке еще раз сесть за руль автомобиля нетрезвой. В содеянном водитель призналась.

По данному факту полицией проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.