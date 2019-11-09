АвтоМир / За рулём

Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях

В большинстве регионов период сезонной смены резины уже прошел, но если вы еще не «переобулись», то лучше сделать это поздно, чем никогда. Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.

Первая и, наверное, самая распространенная ошибка, которую многие совершают из-за банального незнания – это неправильное хранение колес. По словам автора, они должны находиться в сухом, прохладном и проветриваемом помещении, причем шины без дисков можно ставить на пол, а шины на дисках («колеса в сборе) следует класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола. Неправильное хранение чревато деформацией резины и появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой.

Вторая ошибка заключается в использовании слишком старой резины – зачастую, с вышедшим сроком годности. Последний, как отмечает издание, у любых шин ограничен и, согласно ГОСТу, составляет 5 лет с даты изготовления. Именно поэтому следует покупать как можно более свежую резину и, что еще более важно, адекватно оценивать ее техническое состояние перед каждым сезоном.

Третьей ошибкой эксперты назвали установку «кривых» колесных дисков. Они вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на подвеску автомобиля.

Четвертая ошибка – неправильная установка шин. Пренебрежение специальными обозначениями автопроизводителя (как правило, указывают направление вращения шин, а также их внутреннюю и внешнюю стороны, если протектор ассиметричный) чревато повышенным износом и заметным ухудшением управляемости машины.

Пятой ошибкой, отмеченной автором, является неправильная затяжка колесных болтов. Их нужно затягивать крест-накрест (перемещая ключ от болта болту по диагонали), используя для этого обычный динамометрический ключ. Правильный момент затяжки, который, кстати, необходимо соблюдать, обычно есть в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Не стоит забывать и про правильное давление в шинах – оно указывается в инструкции по машине, в дверных проемах или на обратной стороне крышки лючка бензобака. Избыточное или недостаточное давление в колесах способствует ухудшению управляемости, росту расхода топлива и повышенному износу резины.

Отказ от балансировки колес – тоже ошибка, считают эксперты. Правильнее всего проводить эту процедуру каждые 10-15 тысяч километров пробега или в год, однако многие автовладельцы пренебрегают балансировкой, а потом жалуются на «внезапное» ухудшение управляемости и слишком быстрый износ элементов подвески.