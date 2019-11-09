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«Ударит по всем»: ГИБДД готовит новый эксперимент над водителями

Госавтоинспекция РФ проведет новый эксперимент над водителями, который заключается в применении новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает PRIMPRESS.

Как пишет Autonews, первые тесты проведут на дорогах Москвы уже в следующем году. Выгодное отличие данных камер от обычных в том, что они устанавливаются прямо в салоне патрульных авто и смогут определять гораздо больше нарушений со стороны водителей.

То есть мобильные комплексы смогут замерять скорость потока прямо во время движения машины, в которой будут установлены. Данные камеры «ударят» по всем автомобилям: как тем, которые едут в попутном направлении, так и тем, которые будут располагаться во встречном потоке.

Разработчики рассказывают, что раньше такие устройства были одноцелевые, то есть могли фиксировать только один объект. Но сейчас они смогут охватывать сразу несколько машин на дороге.

Эксперты уже замечают, что данные устройства могут принести много головной боли водителям. Ведь оспорить штраф, пришедший от такой камеры, будет сложнее.

По видеозаписи из потока будет сложнее понять, с какой скоростью двигался именно его автомобиль и какую именно цель идентифицировала камера. Потенциальные проблемы могут возникнуть и на участках, где ограничение скорости постоянно меняется: сложнее будет понять, на каком отрезке и в какое время находились как сам патрульный автомобиль, так и его цели.