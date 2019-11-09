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Нетрезвого жителя Печор на «Москвиче» остановили сотрудники ДПС

Ночью 29 ноября у дома 83 по Рижскому проспекту в Пскове внимание дорожных полицейских привлек автомобиль «Москвич-2141», авто было остановлено для проверки. Выяснилось, что за рулем находился житель города Печоры, 1995 года рождения.

Как сообщили псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, у молодого человека имелись признаки алкогольного опьянения. Также установлено, что ранее автолюбитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом «под градусом». В содеянном мужчина признался.

По данному факту полицией проводится проверка.