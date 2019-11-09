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С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила

Названы основные изменения законов и ПДД для автомобилистов в России. Они введены с 1 декабря 2019 года.

Теперь российские водители должны оснастить свои легковые автомобили в «липучки» или шипованные шины. С первого дня декабря эксплуатация автомобилей, не укомплектованных зимними шинами, запрещена, передает ФАН. Использовать зимние шин придется вплоть до февраля включительно.

Также необходимо заплатить налоги заплатить до 2 декабря. Имеется ввиду и транспортный налог.

Кроме того, у транспортных средств категорий M, а также N по классификации Таможенного союза появится новый экологический класс Евро-6.