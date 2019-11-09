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ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать «площадку» для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Он уточнил, что ведомство готовит несколько новых нормативно-правовых актов и один из них касается процедуры проверки знаний и навыков, пишет РИА Новости.

«Основное - это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D», - сказал Гиляков на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения в Москве.

По его словам, документ уже находится в правительстве и готовится к подписанию. В апреле сообщалось, что МВД и Минэкономразвития договорились о слиянии «площадки» и «города».