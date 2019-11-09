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В ряде районов Псковской области полиция задержала нетрезвых водителей-рецидивистов

В Пскове, Порхове, Великолукском и Себежском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

Так, в областном центре вечером 7 декабря у дома по Сиреневому бульвару полицейские остановили для проверки автомобиль «Черри», которым управлял нетрезвый пскович, 1976 года рождения.

В Порхове 8 декабря около 20 часов по улице Урицкого на автомашине «Ровер» следовал 34-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Днем 6 декабря на улице Центральной в деревне Фотьево Великолукского района дорожными полицейскими была остановлена «Школа». Выяснилось, что за рулем иномарки находился житель Великих Лук, 1981 года рождения. Он тоже был в нетрезвом виде.

А в деревне Новоселье Себежского района утром 7 декабря полицейские остановили автомашину «Опель», которой управлял 31-летний житель города Себежа, Как оказалось, и этот гражданин сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии.

По данным фактам проводятся проверки. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.