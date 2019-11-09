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Пскович, состоящий на наркологическом учете, имел действующее водительское удостоверение

Прокуратура Псковского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что один из жителей Псковского района, имеющий действующее водительское удостоверение, состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения у врача-нарколога с диагнозом «зависимость от каннабиноидов», соответствующего врача не посещает, правила диспансерного наблюдения не соблюдает. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» отсутствие медицинских противопоказаний является условием допуска водителя к управлению транспортным средством.

Согласно частям 1 и 4 статьи 23.1 указанного Федерального закона медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности управления транспортным средством.

В этой связи, а также с учетом наличия реальной угрозы безопасности дорожного движения, прокурор района направил в суд исковое заявление о лишении указанного лица права на управление транспортными средствами.

Требования прокурора судом удовлетворены, реальное исполнение судебного решения взято прокуратурой района на контроль.