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В Печорах и Плюссе полиция задержала нетрезвых водителей

В Печорах и Плюссе дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, в поселке Плюсса вечером 9 декабря на улице Победы дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «СеАЗ». Выяснилось, что легковушкой управлял нетрезвый житель Плюсского района 1963 года рождения.

А в городе Печоры 10 декабря около 23 часов у дома по улице Псковской стражи порядка остановили автомашину «ВАЗ-21074», за рулем которой находился 22-летний местный житель, Он тоже был в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.