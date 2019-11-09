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Более половины водителей хранят средства самообороны в своих автомобилях

Более 60% водителей держат в своих машинах средства самообороны, которые, как правило, являются предметами, не требующими лицензирования. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом по обслуживанию автомобилей Uremont, пишут «Известия».

В то же время, 33,5% респондентов не считают нужным иметь при себе средства самообороны, а еще 6,4% признались, что при необходимости не смогли бы ими воспользоваться, даже если бы хранили в автомобиле.

23,6% опрошенных в качестве средства самообороны используют светошумовые устройства, небоевые ножи, ломики, клюшки для гольфа, монтировку и другие предметы ударно-дробящего и колюще-режущего действия, пишет ТАСС 12 декабря.

Чуть меньше россиян — 16,3% — держат при себе газовые и перцовые баллончики, еще 14,8% — подручные средства вроде бейсбольной биты.

Травматический пистолет и прочие предметы, требующие разрешения на хранение, имеют 3,4% респондентов. Самым непопулярным средством оказался электрошокер — его хранят 2% автолюбителей.