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Житель Псковской области осужден за повторное вождение в пьяном виде

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления - управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной прокуратуре, в суде установлено, что мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным водительских прав, управлял автомобилем «Ауди», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинения, данных о личности подсудимого, который ранее уже был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.