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Эксперты ОНФ в Псковской области предложили разработать стенограмму для автомобилистов

Эксперты Общероссийского народного фронта в Псковской области обсудили безопасность дорожного движения в регионе с представителями власти и организации по строительству и ремонту дорог.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, активисты ОНФ подняли проблему отсутствия зеркального расположения знаков, запрещающих обгон. На некоторых участках дороги знаки вовсе не дублируют разметку. Общественники отметили, что знак «Обгон запрещен» водитель увидит при любых погодных условиях, в то время как дорожная разметка видна только в хорошую погоду, а также может стереться с покрытия. Недостаток информации для водителей часто становится причиной аварийных ситуаций.

Поэтому представители регионального отделения ОНФ предложили закрепить за подрядчиками четкую обязанность дублирования сплошной линии знаком «Обгон запрещен» на уровне межведомственной комиссии безопасности дорожного движения.

На совещании эксперты ОНФ отметили, что при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должное внимание следует уделять не только качеству, но и безопасности. Это значит, что разметка и знаки должны соответствовать дорожным условиям.

«На данный момент в Псковской области существует проблема отсутствия правильной и точной информации об опасных участках дорог. Общий уровень подготовки водителей сейчас достаточно слабый. Не все адекватно могут оценить степень риска при обгоне. Поэтому необходимо разработать ряд предложений межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Псковской области», - отметил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Олег Мыслевич.

По мнению активистов Народного фронта, совместными усилиями нужно выработать стратегию безопасных дорог на территории Псковской области. У водителей должна быть стенограмма безопасности, где указана точная информация о выездах, обгонах и рекомендованной скорости. В разработке и утверждении этого проекта необходимо участие сотрудников ГИБДД.