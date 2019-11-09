АвтоМир / За рулём

Житель Красногородска управлял скутером в нетрезвом состоянии

Прокуратурой Красногородского района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ, а именно в управлении механическим транспортным средством в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за вождение в состоянии опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе доследственной проверки установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил вернуться домой на своем скутере, но был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий». В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что данный гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности в связи с ездой на скутере в нетрезвом состоянии. Повторная езда на транспортном средстве в состоянии алкогольного опьянения является уголовно наказуемым деянием.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.