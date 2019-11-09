АвтоМир / За рулём

Гражданин Украины осужден за смертельное ДТП в Красногородске

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, совершившего смертельное ДТП в п. Красногородск, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Приговором Пыталовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что в мае 2019 года гражданин Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем в п. Красногородск. При этом он двигался с превышением ограничения максимальной скорости вследствие чего совершил наезд на двух пешеходов, переходящих дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП один из пешеходов скончался, второму был причинен тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал семейного дебошира виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.