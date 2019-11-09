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АвтоМир / За рулём

В Великолукском районе за последние два месяца снизилось число смертельных ДТП

23.12.2019 16:00|ПсковКомментариев: 0

Анализ состояния аварийности за январь-ноябрь 2019 года на территории обслуживания МО МВД России «Великолукский» свидетельствует о снижении дорожно-транспортных происшествий и их последствий, так за 11 месяцев: общее количество ДТП при которых погибли и пострадали люди снизилось с 57 до 44 , количество раненых с 91 до 57, количество погибших с 10 до 8, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На дорогах Куньинского района в январе-ноябре обстановка ухудшилась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в  пресс-службе ведомства.  Так за 11 месяцев 2019 года произошел рост трех основных показателей: ДТП с 10 до 13, погибших с 2 до 3, раненых с 13 до 14. ДТП с участием детей на территории района не допущено, как и за аналогичный период предыдущего года.  

За отчетный период, совершенно 8 ДТП водителями находящимися в состоянии алкогольного опьянения, при которых 2 человека погибло, 10 человек пострадали.  

Анализируя ситуацию, складывающуюся не территории обслуживания можно отметить, что практически все дорожно-транспортные происшествия произошли по вине водителей транспортных средств.

Наибольшее количество ДТП произошедшие по вине водителей транспортных средств, связаны с нарушениями правил обгона, выездом в нарушении ПДД на полосу встречного движения. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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